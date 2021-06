Ungheria, tifosi fischiano giocatori irlandesi inginocchiati contro il razzismo: Orban difende i magiari

by Redazione

Nell’amichevole dello scorso martedì tra Ungheria ed Irlanda, disputata a Belfast, alcuni tifosi magiari hanno fischiato la nazionale irlandese, quando i giocatori si sono inginocchiati in segno di solidarietà contro il razzismo. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, però, ha voluto prendere le difese dei sostenitori magiari in conferenza stampa: “La politica non ha posto nello sport. Gli ungheresi si inginocchiano solo davanti a Dio, al loro Paese e quando fanno una proposta di matrimonio. Non abbiamo dovere morale come altri Paesi rispetto alla schiavitù, perché l’Ungheria “non è mai stata un Paese schiavista”.