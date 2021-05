Spagna, i convocati di Luis Enrique: out Sergio Ramos, c’è Morata

by Mattia Zucchiatti

Sergio Ramos - Foto Кирилл Венедиктов - CC-BY-SA-3.0

La Spagna ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Europei di calcio. La prima novità che balza all’occhio è l’esclusione di Sergio Ramos, tormentato dagli infortuni in una stagione che l’ha visto scendere in campo in Liga solamente quindici volte. Convocati Fabian Ruiz (Napoli) e Alvaro Morata (Juventus). Non c’è invece Luis Alberto. Il fantasista della Lazio conta appena una presenza con la maglia delle Furie Rosse, nel 2017 in una amichevole contro il Costa Rica.

I convocati

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez.

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabián Ruíz, Marcos Llorente.

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia.