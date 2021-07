Italia-Spagna, Luis Alberto sicuro: “Chi passa, vince l’Europeo”

by Mattia Zucchiatti

Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

“Chi riuscirà a passare vincerà l’Europeo”. Non ha dubbi Luis Alberto, centrocampista della Lazio e uno degli esclusi di Luis Enrique dalla Nazionale spagnola per Euro 2020. Italia-Spagna è anche la sua partita. Una sola presenza con le Furie Rosse, cinque stagioni in biancoceleste tra assist e gol. “Grande partita – dice il ‘Mago’ ai microfoni del Messaggero – Chi va in finale può vincere l’Europeo. E’ una partita apertissima tra due squadre che giocano a pallone come piace a me“. La sfida nella sfida sarà a centrocampo. Barella, Jorginho, Verratti contro Llorente, Busquets e Pedri: “L’Italia ha un bel centrocampo, quello della Spagna non è da meno. La sfida si giocherà lì ne sono sicuro. Per me non c’è una favorita”.