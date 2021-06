Inghilterra, Harry Kane suona la carica verso Euro 2020: “Nessun trofeo sarebbe fallimento”

by Michele Muzzarelli

Harry Kane - Foto Football Coins Vimeo

Harry Kane ha parlato delle possibilità della “sua” Inghilterra in un’intervista al London Evening Standard, con l’attaccante del Tottenham che non nasconde le ambizioni. “Come nazionale non vinciamo da 55 anni, mio padre aveva due anni quando l’Inghilterra vinse la Coppa del Mondo. Sta a noi mettere le cose a posto – spiega – Penso che possiamo farcela anche se abbiamo margini di miglioramento, personalmente se chiudessi la carriera senza trofei in nazionale lo vivrei come un fallimento.”

Sulle squadre avversarie ad Euro 2020, Kane dice la sua: “Penso che le altre nazionali ci conoscano bene e non vogliano incontrarci. Sappiamo che dobbiamo battere grandi squadre come Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia e Portogallo, sarà una bella sfida.”