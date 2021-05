Francia, Benzema: “Felicissimo di tornare in Nazionale, non vedo l’ora di giocare”

by Daniele Forsinetti

Karim Benzema - Foto Chris Deahr CC BY 2.0

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese, Karim Benzema, ha parlato direttamente dal ritiro dei transalpini dopo essere stato convocato nuovamente da Didier Deschamps: “Stressato? No, sono super felice di essere qui, di tornare in Nazionale. Non vedo l’ora di giocare una partita. Non voglio tornare al passato, pensiamo al presente. Ha vinto la Francia. Quando non sei convocato, sei deluso. Quello che mi ha deluso di più è stato non aver fatto parte dell’Europeo e non aver partecipato al Mondiale. Non ho mai smesso di crederci, non mi sono mai arreso, e adesso sono stato ricompensato. Quello che è successo è successo, non si può tornare indietro. Quello che conta di più per me è quello che si fa sul campo di calcio, sono concentrato al massimo su quello che posso portare a questa squadra. Questo è quello che ho in testa come ambizione in questo momento”.

Benzema ha poi analizzato la grande qualità presente nella sua Nazionale: “Se è la migliore squadra al mondo? Visti i nomi, vista la rosa, sì, possiamo permetterci di dirlo. Abbiamo una grande squadra. Deschamps? Abbiamo parlato di tante cose, non sono qui per ripetere le discussioni. Lo ripeto, la cosa più importante è che potrò giocare con la Francia. Mbappé? Non mi piace fare paragoni. E’ un giocatore giovane, un fenomeno. Ho potuto allenarmi con lui, giochiamo in un solo tocco, mette molta velocità, è abile davanti alla porta. E’ un giocatore molto, molto bravo. Ringrazierè sempre Zizou. E’ un grandissimo allenatore, a livello umano è l’uomo perfetto, con me è meraviglioso. Sono dispiaciuto che lasci il Real, è così che va la vita”.