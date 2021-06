Euro 2020, la rosa della Slovacchia: le presenze e i gol di tutti i convocati di Tarkovic

by Giorgio Billone

Milan Skriniar - Foto Antonio Fraioli

Non è la squadra da battere, ma non sarà facile batterla. La Slovacchia si candida al ruolo di outsider agli Europei 2020, e lo fa cercando innanzitutto di superare il girone che la vede inserita nel gruppo con Spagna, Polonia e Svezia. Se le furie rosse sembrano di un altro livello, si può invece lottare per secondo e terzo posto con le altre due rivali. Andiamo allora a scoprire tutte le presenze e i gol di tutti i convocati del ct Tarkovic, subentrato ad Hapal quando il pass per la rassegna continentale era già centrato e dunque ancora a caccia del miglior assetto.

E ci sono alcuni volti noti del calcio italiano, a cominciare dal miglior difensore a disposizione, vale a dire Milan Skriniar che così bene ha fatto con l’Inter quest’anno. Ma non solo: c’è anche Vavro, che di recente ha vestito – pochissime volte, per la verità – la casacca della Lazio, poi a centrocampo il solidissimo Juraj Kucka del Parma e Stanislav Lobotka del Napoli, e proprio con gli azzurri ha giocato per anni il giocatore più rappresentativo, vale a dire Marek Hamsik. E poi c’è anche Haraslin del Sassuolo, rincalzo sia per gli emiliani che per la sua Nazionale.

Il ct ha convocato fin qui solo 24 giocatori, dunque potrà ampliare la lista entro la mezzanotte dell’1 giugno con due pedine aggiuntive. Il modulo che probabilmente sarà scelto è un 4-2-3-1 abbastanza abbottonato, con Hamsik che potrebbe subentrare dalla panchina. Andiamo allora a scoprire l’elenco completo con gol e presenze dei giocatori chiamati dal ct slovacco.

Portieri

Martin Dúbravka (Newcastle) 25 presenze, 30 gol subiti

Marek Rodák (Fulham) 1 presenza, 1 gol subito

Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk) 10 presenze, 11 gol subiti

Difensori

Peter Pekarík (Hertha) 99 presenze, 2 gol

Ľubomír Šatka (Lech Poznań) 12 presenze, 0 gol

Denis Vavro (Huesca) 11 presenze, 1 gol

Milan Škriniar (Inter) 39 presenze, 2 gol

Tomáš Hubočan (Omonoia) 69 presenze, 0 gol

Dávid Hancko (Sparta Praha) 14 presenze, 1 gol

Martin Koscelník (Liberec) 4 presenze, 0 gol

Martin Valjent (Mallorca) 8 presenze, 0 gol

Centrocampisti

Marek Hamšík (IFK Göteborg) 126 presenze, 26 gol

Stanislav Lobotka (Napoli) 29 presenze, 0 gol

Patrik Hrošovský (Genk) 23 presenze, 0 gol

Juraj Kucka (Parma) 82 presenze, 10 gol

Ondrej Duda (Köln) 44 presenze, 5 gol

Róbert Mak (Ferencváros) 58 presenze, 12 gol

Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) 67 presenze, 7 gol

László Bénes (Augsburg) 3 presenze, 0 gol

Lukáš Haraslín (Sassuolo) 13 presenze, 1 gol

Jakub Hromada (Slavia Praha) 1 presenza, 0 gol

Tomáš Suslov (Groningen) 1 presenza, 0 gol

Ján Greguš (Minnesota) 22 presenze, 2 gol

Attaccanti:

Michal Ďuriš (Omonoia) 54 presenze, 7 gol

Róbert Boženík (Feyenoord) 15 presenze, 4 gol

Ivan Schranz (Jablonec) 1 presenza, 1 gol