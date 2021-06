Euro 2020, Chiellini: “Turchia pericolosa, il pubblico ci darà una carica in più”

by Sofia Cioli

Giorgio Chiellini - Juventus Milan - Finale Coppa Italia 2015/2016 - Foto Antonio Fraioli

“La Turchia è una squadra forte, la conosciamo. Alcuni giocatori giocano in Italia, è una squadra pericolosa, può farci male. E quando giocano insieme per i colori della Turchia riescono a tirar fuori qualcosa in più, hanno un sentimento di unità nazionale veramente grande, che li porta a fare prestazioni straordinarie”. Il capitano della Nazionale italiana Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’esordio a Euro 2020 contro la Turchia, in programma domani sera alle ore 21 all’Olimpico.

In occasione della gara ci sarà la presenza del 25% degli spettatori: “Sono convinto che la presenza del pubblico ci darà una carica in più” ha aggiunto. “Vivo queste ore con grande entusiasmo, non vedevamo l’ora, aspettiamo da un anno questo momento e da quando ci siamo ritrovati in Sardegna sogniamo il debutto, da oggi cominceremo a respirare un’adrenalina e un ambiente diverso, non vediamo l’ora di scendere in campo. Bisogna vivere questo mese con serenità ed entusiasmo, poi le cose verranno da sole, sta andando tutto bene, siamo preparati mentalmente e fisicamente, non resta che andare in campo consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma sempre con fiducia ed entusiasmo” ha continuato il difensore.

Un pensiero a Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto lasciare la squadra a causa di un infortunio: “A un giorno dall’inizio è brutto andar via, potete immaginare quanto era dispiaciuto e quanto lo siamo anche noi, ci mancherà, ma a prescindere da tutto rimarrà sempre dentro questo gruppo, perchè siamo più dei 26 in lista, siamo quelli che hanno vissuto questi tre anni di qualificazione e che siamo stati sempre una cosa unica, chi ha lavorato con noi è sempre con noi e noi abbiamo sempre un pensiero per loro”.