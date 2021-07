Davide Calabria: “Il Milan è la mia seconda pelle, felice di proseguire insieme”

by Mario Boccardi

Davide Calabria - Milan 2015/2016 - fotomenis.it

Davide Calabria ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel giorno in cui è arrivata la notizia del suo rinnovo con il Milan fino al 2025: “Il Milan è la mia seconda pelle e la mia seconda famiglia. Sono qui dall’età di 15 anni e ho vissuto delle emozioni indescrivibili che porterò sempre con me. Sono felicissimo di poter proseguire quest’avventura – prosegue il terzino a MilanTv -. Sia io sia la società siamo lieti della positiva conclusione della trattativa per il mio rinnovo. A causa della pandemia, abbiamo vissuto un momento strano che ci ha uniti ancora di più: non vedevamo l’ora di scendere in campo per dimostrare l’amore che nutriamo per questa maglia. Quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo, il prossimo vogliamo riconfermarci. Sarà una grande emozione giocare la Champions League, spero possano esserci i tifosi a San Siro“.