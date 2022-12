Emendamento salva calcio approvato: anticipata scadenza prime rate, poi vietato saltare mensilità

La commissione Bilancio della Camera ha approvato il cosiddetto “emendamento salva calcio”, ovvero quel provvedimento che consente a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni, società professionistiche e dilettantistiche di pagare in 60 rate mensili, con la maggiorazione del 3%, i versamenti sospesi per il Covid e in scadenza mercoledì 22 dicembre. Si tratta in totale di 889 milioni di euro, tra versamenti per ritenute alla fonte, comprensive di addizionali regionali e comunali e dell’Iva, di cui ben 500 riferiti a club di Serie A. La somma verrà quindi recuperata dallo Stato tra il 2023 e il 2027, con una maggiorazione dal valore di 26,27 milioni di euro. Rispetto al testo originario, vi è una sola differenza: le prime tre rate (o, in alternativa, in un pagamento unico) andranno saldate entro il 29 dicembre, e non più entro il 31. Inoltre, occorre sottolineare che l’emendamento salva calcio non prevede altri “sconti”: saltare una mensilità significa perdere il beneficio della rateizzazione e andare incontro alle sanzioni e alle disposizioni in materia di riscossione previste.