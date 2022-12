È morto Mario Sconcerti: il giornalista aveva 74 anni

Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, un altro protagonista del mondo del calcio si è spento. Si tratta del giornalista Mario Sconcerti, venuto a mancare all’età di 74 anni. Nel corso della sua carriera, iniziata al Corriere dello Sport nella redazione di Firenze, ha diretto Il Secolo XIX e il Corriere dello Sport – Stadio. E’ stato inoltre direttore generale della Cecchi Gori Group ed ha lavorato in tv a Sky, Mediaset e la Rai. Ricoverato in ospedale da qualche giorno per dei controlli di routine, è deceduto a causa di un arresto cardiaco improvviso.