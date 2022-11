Dortmund, secondo intervento per Haller: “Tutto bene, un altro passo verso la riabilitazione”

Sebastian Haller ha reso noto sui social di essersi sottoposto ad un altro intervento necessario per procedere successivamente con la riabilitazione. L’attaccante del Borussia Dortmund aveva dovuto fare i conti con un cancro questa estate, e dopo una prima operazione ha dovuto sottoporsi a chemioterapia e, come detto, anche ad un secondo intervento chirurgico per rimuovere completamente il tumore. “Il prossimo passo nel processo di riabilitazione. Il secondo intervento è andato bene. Non vedo l’ora di iniziare il resto della mia riabilitazione. Molte grazie al team medico per il supporto”, ha dichiarato.