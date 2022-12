Domani a Bologna una veglia di preghiera per Sinisa Mihajlovic

E’ stata organizzata a Bologna una veglia di preghiera per ricordare Sinisa Mihajlovic. La veglia, come annunciato dal sacerdote bolognese e amico del serbo Massimo Vacchetti, è in programma domani, domenica 18 dicembre, alle ore 20.45 nella Basilica di Santo Stefano. “Un rosario per lui, per Arianna e i figli, per noi”, scrive don Vacchetti su Facebook.

Nella descrizione dell’evento social vengono riportate alcune frasi pronunciate da Mihajlovic in questi anni. “Non penso di essere un eroe– si legge- sono un uomo normale con pregi e difetti. L’importante è non avere rimpianti e non perdere mai la voglia di vivere e di combattere”. Invece, scrivono ancora gli organizzatori della veglia, rivolgendosi idealmente a Mihajlovic, “per molti potresti occupare un posto dei supereroi della Marvel. Sì, è vero sei un uomo, ma uno di quelli che ti fanno assaporare qualcosa di diverso. Noi Pellegrini rossoblù, come la tua famiglia, gli amici, i medici e il Bologna calcio, abbiamo sempre combattuto al tuo fianco con l’unica arma che avevamo: la preghiera. Desideriamo esserci anche stavolta, accompagnando il tuo viaggio verso Dio con una veglia di preghiera nel cuore della tua Bologna. Ad Arianna, ai tuoi figli e alle tue figlie, va il nostro affetto e la nostra preghiera. Dio trovi la via per recare loro pace e consolazione”