De Luca: “Pronti finanziamenti da 50 e 35 milioni per stadi di Napoli e Salerno”

“Prevediamo di approvare ulteriori finanziamenti per gli impianti sportivi delle squadre impegnate in Serie A: avremo un ulteriore impegno finanziario per lo stadio San Paolo-Maradona, arriveremo a 50 milioni di euro di investimento complessivo”. Lo annuncia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo appuntamento settimanale in streaming con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

“A Salerno arriveremo sui 35 milioni di euro di investimento, ma dobbiamo correre perché qui ogni mese che passa i costi delle materie prime aumentano in maniera impressionante: la prossima settimana – spiega il governatore – partiamo con la gara per la progettazione del nuovo stadio Arechi e cominciamo ad entrare nel concreto di questo progetto di investimento”.