Pagelle Venezia-Ternana 3-1: voti e tabellino, Coppa Italia 2021/2022

by Daniele Forsinetti

Francesco Forte - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle e il tabellino di Venezia-Ternana, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 3-1 grazie alle reti siglata da Daan Heymans, Domen Crnigoj e Francesco Forte; inutile il gol del momentaneo pareggio di Stefano Pettinari. In virtù di questo successo i lagunari staccano il pass per gli ottavi, dove incontreranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

LA CRONACA

GLI HIGHLIGHTS

TABELLONE OTTAVI

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini 6,5; Mazzocchi 6,5, Modolo 6, Svoboda 5,5, Schegg 5,5; Fiordilino 5,5 (46′ Tessmann 6), Bjarkason 5,5 (61′ Crnigoj 7), Peretz 6 (61′ Kiyine 6); Heymans 6,5 (61′ Johnsen 6,5), Forte 5, Sigurdsson 6 (76′ De Vries sv).

Allenatore: Paolo Zanetti 6,5.

A disposizione: Maenppa, Molinaro, Tessmann, Henry, Johnsen, Ala-Myllymaki, Kiyine, Busio, Crnigoj, De Vries, Makadkj, Ampadu. TERNANA (4-2-3-1): Krapikas 5,5 (83′ Vitali sv); Ghiringhelli 6, Boben 6, Kontek 6, Celli 6 (38′ Diakite 6); Defendi 6, Salzano 6; Mazzocchi 6, Proietti 5,5 (75′ Diakite sv), Peralta 5,5; Pettinari 7 (83′ Mazza sv).

Allenatore: Cristiano Lucarelli 5,5.

A disposizione: Vitali, Casadei, Diakhite, Falletti, Capuano, Diakite, Nesta, Martella, Mazza, Donnarumma. ARBITRO: Daniele Minelli 5,5.

IL TABELLINO

RETI: 49′ Heymans (V), 52′ Pettinari (T), 66′ Crnigoj (V), 81′ Forte (V).

AMMONZIONI: 8′ Schnegg (V), 23′ Sigurdsson (V), 40′ Pettinari (T), 74′ Crnigoj (V), De Vries (V).

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 3′, 3′.

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni.