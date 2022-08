Pagelle Spezia-Como 5-1: voti, tabellino e gol Coppa Italia 2022/23

by Alessio Vinciguerra

Il tabellino e le nostre pagelle di Spezia-Como 5-1, sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Doppietta per un ritrovato Nzola, ma va a segno anche uno dei protagonisti della scorsa stagione, vale a dire Daniele Verde. Grande impatto dalla panchina per Reca, che nella ripresa firma due assist per Strelec e Maldini. I comaschi a segno con Blanco.

LA CRONACA

RISULTATI E TABELLONE

CALENDARIO TRENTADUESIMI

IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Zoet 5; Caldara 6.5, Nikolaou 6, Kiwior 6; Sala 6 (32’ st Ellertsson sv), Bourabia 6, Bastoni 6 (19’ st Reca 7.5), Agudelo 6, Gyasi 6 (37’ st Holm sv); Verde 6.5 (19’ st Strelec 7), Nzola 7.5 (33’ st Maldini 7).

A disposizione: Dido, Zovko, Capradossi, Vignali, Hristov, Kornvig, Stijepovic, Podgoreanu, Mraz. Allenatore: Gotti 7.

COMO (3-5-2): Ghidotti 6; Binks 5, Cagnano 5, Scaglia 5.5; Parigini 6 (29’ st Kerrigan 6), Bellemo 6, Kabashi 5, Blanco 6.5 (29’ st Arrigoni 6), Ioannou 5.5; Cerri 6 (29’ st Gabrielloni 6), Mancuso 5.5 (22’ st Gliozzi 6).

In panchina: Bolchini, Zanotti, Bertoncini, Odenthal, Delli Carri, Celeghin, Di Giuliomaria. Allenatore: Gattuso 5.

RETI: 43’ pt Nzola, 10’ st Blanco, 15’ st Verde (rig), 26’ st Strelec, 31’ st Nzola (rig), 45’ st Maldini.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia 5.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Cagnano, Bastoni, Blanco.

Angoli: 11-1 per lo Spezia.

Recupero: 3’ pt, 0’ st.