Milan-Inter, Fontana sulla coreografia pro-Ucraina: “Grazie, avete vinto il derby entrambi”

by Davide Triolo

Attilio Fontana, governatore Lombardia - Foto Redazionale2000 via CC 4.0

“Grazie Milan, grazie Inter. Stasera il derby lo avete vinto entrambi, prima del calcio d’inizio. Grazie!“. Così Attilio Fontana, entusiasta per il messaggio di pace di Milan e Inter, esplicitato a pochi secondi dall’inizio del derby meneghino valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. Il numero uno della Regione Lombardia ha fatto riferimento alla coreografia voluta dalle due società a sostegno dell’Ucraina, attualmente in pericoloso per gli assalti della Russia. Per dire simbolicamente no alla guerra, con risonanza nazionale e internazionale, Fontana ha valutato come importante il segnale dei due club di Milano. Il presidente della regione lombarda ha espresso il proprio pensiero tramite i propri account social ufficiali, allegando un’immagine con raffigurata una bandiera ucraina e la scritta ‘pace’, proprio quella utilizzata in quel di San Siro nell’occasione.