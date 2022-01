Lazio-Udinese 1-0, Cioffi: “Ci gira le scatole non aver passato il turno”

by Enrico Ricciulli

Walace - Foto Antonio Fraioli

Gabriele Cioffi ha parlato al termine di Lazio-Udinese 1-0, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. La sua squadra è stata punita ai supplementari da una rete di Ciro Immobile. Queste le dichiarazioni del tecnico friulano: “Non ci è mancato qualcosa. Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è mancato solo il risultato. Sono orgoglioso di chi e di cosa ho visto in campo. Pur avendo fatto un grande lavoro, abbiamo avuto un po’ di ruggine sotto porta. Veniamo da un periodo difficile, non ce lo siamo scordati. Ci gira le scatole non aver passato il turno”. Sulle impressioni riguardo gli avversari: “Ci pensa Sarri, non commento cose altrui”.