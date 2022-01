Lazio e Libertà denuncia: “Nostro socio aggredito dopo Lazio-Udinese”

by Enrico Ricciulli

Tifosi Lazio - Foto Antonio Fraioli

Lazio e Libertà, un gruppo della tifoseria biancoceleste che si dichiara antifascista, denuncia l’aggressione di un proprio socio al termine di Lazio-Udinese 1-0. La sfida era valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Ad annunciarlo lo stesso gruppo su Twitter sottolineando come lo spiacevole evento sia accaduto al termine di una serata vittoriosa per i ragazzi di Maurizio Sarri. Il loro amico è stato aggredito e colpito da un gruppetto di tifosi, che gli hanno anche portato via la bandiera con lo stemma di Lazio e Libertà.