Coppa Italia, una serata per la storia: da Allegri a Inzaghi, ecco i possibili record

by Mattia Zucchiatti

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

L’11 maggio del 2006 l’Inter superò la Roma in finale di Coppa Italia. L’11 maggio del 2022 ecco un’altra finale di Coppa Italia sempre con i nerazzurri in campo ma stavolta contro la Juventus in un derby d’Italia con due soli precedenti in finale: entrambe vinte dai bianconeri (1958-59, 1964-65). Una serata per la storia perché i record da battere sono tanti. La Juventus può diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere almeno 15 volte la principale coppa Nazionale, dopo il Barcellona (31 Copa del Rey), Athletic Club (23 Copa del Rey), Bayern Monaco (20 DFB Pokal) e Real Madrid (19 Copa del Rey).

Mentre Massimilano Allegri può diventare il primo allenatore nella storia capace di vincere cinque volte la Coppa Italia (al momento è a quota quattro, come Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini). Occhi puntati però anche su Simone Inzaghi che può eguagliare il percorso di Roberto Mancini: una Coppa Italia sia con l’Inter che con la Lazio, solo l’attuale Ct azzurro ci è riuscito. Ma attenzione, perché la Juventus può diventare la prima squadra contro cui Simone Inzaghi registra 10 sconfitte da allenatore in prima squadra. Bestia nera o no? La differenza è quella tra un trofeo vinto e una sconfitta dolorosa.