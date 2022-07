Coppa Italia 2022/2023, tabellone ed accoppiamenti: semifinali Inter-Juventus e Milan-Napoli

by Enrico Ricciulli

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

Il tabellone della Coppa Italia 2022/2023. Si parte con il turno preliminare per poi proseguire con i trentaduesimi ed i sedicesimi di finale. Con gli ottavi faranno la loro comparsa anche le otto teste di serie della manifestazione. Tutte le gare sono uniche ad eccezione delle due semifinali che verranno disputate su andata e ritorno. Il tutto si concluderà con la finalissima in programma il 24 maggio 2023. Di seguito tutto il tabellone completo con tutti i vari spot ed accoppiamenti.

TABELLONE COPPA ITALIA 2022/2023

TURNO PRELIMINARE

Bari vs Padova

Modena vs Catanzaro

Sudtirol vs Feralpisalò

Palermo vs Reggiana

TRENTADUESIMI

Verona vs vincente Bari/Padova

Salernitana vs Parma

Spezia vs Como

Pisa vs Brescia

Bologna vs Cosenza

Cagliari vs Perugia

Monza vs Frosinone

Vincente Sudtirol/Feralpisalò vs Udinese

Sassuolo vs vincente Modena/Catanzaro

Cremonese vs Ternana

Empoli vs Spal

Genoa vs Benevento

Sampdoria vs Reggina

Venezia vs Ascoli

Lecce vs Cittadella

Vincente Palermo/Reggiana vs Torino

SEDICESIMI

(1) Vincente Verona-Bari/Padova vs vincente Salernitana/Parma

(2) Vincente Spezia/Como vs vincente Pisa/Brescia

(5) Vincente Bologna/Cosenza vs vincente Cagliari/Perugia

(6) Vincente Monza/Frosinone vs vincente Sudtirol/Feralpisalò-Udinese

(3) Vincente Sassuolo-Modena/Catanzaro vs vincente Cremonese/Ternana

(4) Vincente Empoli/Spal vs vincente Genoa/Benevento

(7) Vincente Samdoria/Reggina vs vincente Venezia/Ascoli

(8) Vincente Lecce/Cittadella vs vincente Palermo/Reggiana-Torino

OTTAVI DI FINALE

Inter vs (1)

Atalanta vs (2)

Lazio vs (5)

Juventus vs (6)

Napoli vs (3)

Roma vs (4)

Fiorentina vs (7)

Milan vs (8)