Coppa Italia 2021/2022, statistiche quarti di finale: Inter-Roma è una classica

by Fulvio Mazza

Coppa Italia - Foto Antonio Fraioli

Quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, martedì 8 febbraio alle 21,00 si gioca la partita Inter- Roma: dalla stagione 2004/2005 le due squadre si sono incrociate 13 volte nel torneo, questa è la sfida più disputata nella competizione in questo arco di tempo. Le vittorie nerazzurre sono sette, i successi giallorossi quattro e due i pareggi, arbitra Di Bello: agli ottavi la beneamata ha eliminato l’Empoli mentre i capitolini hanno avuto la meglio sul Lecce. La gara sarà trasmessa su Canale 5, mercoledì 9 febbraio alla stessa ora il Milan ospita la Lazio: i rossoneri si sono aggiudicati solo uno degli ultimi nove scontri diretti in Coppa Italia (tre pareggi e cinque sconfitte) e non hanno segnato negli ultimi cinque. È già la striscia più lunga di match senza gol contro una singola avversaria per il Diavolo nel torneo, dirige Sozza. L’incontro si potrà seguire sempre su Canale 5, il 13 gennaio scorso il Milan ha sconfitto il Genoa mentre il 18 la Lazio ha eliminato l’Udinese.

Giovedì 10 febbraio alle 18,00 l’Atalanta riceve la Fiorentina: le due formazioni si sono affrontate 10 volte nella competizione con due trionfi nerazzurri, altrettanti pareggi e sei vittorie viola. Arbitra Fabbri, la partita sarà trasmessa su Italia 1, agli ottavi i bergamaschi hanno avuto la meglio sul Venezia mentre i gigliati hanno battuto il Napoli. Chiude i quarti di finale la sfida Juventus-Sassuolo alle 21,00: le due compagini non si sono mai incrociate nel torneo, i bianconeri hanno perso l’ultimo debutto contro una nuova squadra in Coppa Italia datato 6 dicembre 2007 (andata ottavi di finale 2- 1 al Castellani con l’Empoli) dopo essere rimasti imbattuti nelle precedenti otto gare (cinque successi e tre pareggi). Dirige Marinelli, la partita si potrà seguire su Canale 5: il 18 gennaio la formazione di Allegri ha sconfitto la Sampdoria mentre il 19 gli uomini di Dionisi hanno superato il Cagliari. Gli accoppiamenti delle semifinali sono; -Vincente Juventus-Sassuolo- vincente Atalanta-Fiorentina – Vincente Milan-Lazio-vincente Inter-Roma.