Copenaghen, Solbakken come Eriksen nello stesso stadio: clinicamente morto per 7 minuti

by Deborah Sartori

Foto Josh Hallett - CC BY 2.0

Il malore di Christian Eriksen durante la sfida Danimarca-Finlandia di Euro 2020 ha tenuto col fiato sospeso tutto il mondo. I soccorsi immediati hanno salvato la vita al centrocampista dell’Inter, a cui è stato fatto un massaggio cardiaco con l’uso del defibrillatore, decisivo per la sopravvivenza del danese. In quello stesso stadio, il Parken Stadium di Copenaghen, quasi nella stessa posizione in cui è svenuto il danese, ha accusato lo stesso malore Stale Solbakken, ex giocatore della squadra della città, una ventina di anni fa. Il medico Frank Odgaard che lo soccorse lo dichiarò “clinicamente morto” per 7 minuti a seguito di un attacco cardiaco.

Il norvegese classe 1968, attuale allenatore della squadra danese, era collassato durante un allenamento della squadra e venne sottoposto a massaggio cardiaco da Odgaard. Un intervento immediato che ha salvato la vita di Solbakken, inizialmente dichiarato morto prima di essere caricato sull’ambulanza, arrivata in soli 8 minuti: durante i successivi 7, quelli del trasporto in ospedale, il cuore di Stale riprese a battere.

Fu “un miracolo“, come ha ricordato oggi Solbakken: “Ringrazio Frank per avermi salvato la vita in quella circostanza“. Dopo due mesi in ospedale ed essersi consultato con i medici, Solbakken concluse la sua carriera da calciatore e successivamente gli fu inserito un pacemaker. Una vicenda che ricorda quanto successo poche ore fa ad Eriksen, fortunatamente in entrambi i casi è stato scongiurato lo scenario peggiore.