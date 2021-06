Highlights Argentina-Uruguay 1-0, Copa America 2021 (VIDEO)

by Antonio Sepe 3

Il video degli highlights di Argentina-Uruguay 1-0, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Copa America 2021. Successo di misura per l’Albiceleste, che ottiene i tre punti grazie alla rete di Guido Rodriguez. Prestazione poco convincente, tuttavia, da parte di Messi e compagni, comunque in vetta al gruppo A a pari merito con il Cile. In alto e di seguito le immagini salienti dell’incontro.

LA CRONACA DEL MATCH