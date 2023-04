Biglietti Inter-Fiorentina finale Coppa Italia: quando escono? I prezzi

I biglietti di Inter-Fiorentina, finale di Coppa Italia 2022/2023 che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo mercoledì 24 maggio. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e le due squadre si giocheranno il titolo della Coppa Nazionale: i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, vogliono bissare il successo dello scorso anno mentre i viola di Vincenzo Italiano vogliono fare la storia e regalare il primo successo al presidente Rocco Commisso.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI? TUTTE LE INFO

I tagliandi per la finalissima verranno resi noti dalla Lega di Serie A, organizzatrice dell’evento. La partita si giocherà in campo neutro, allo stadio Olimpico di Roma, quindi le due società non hanno potere organizzativo e quindi stabilirà proprio la Lega di Serie A come e in che modalità fare uscire i biglietti. Sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più: anche per quanto riguarda i prezzi dei biglietti e la loro suddivisione. Non ci resta che aspettare, appena ci saranno novità questo pezzo verrà aggiornato con tutte le informazioni del caso. I tifosi aspettano e sognano di esserci allo stadio Olimpico per una serata indimenticabile.

I PREZZI DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DELLO SCORSO ANNO

Tribuna Monte Mario – 190 euro;

Tribuna Tevere – 135 euro;

Distinti – 50 euro;

Curve – 35 euro;

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore – Gratuito;

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età – Ingresso gratuito senza diritto di posto