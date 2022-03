Vitesse-Roma, Letsch: “Riceviamo tante domande sulla guerra, ma pensiamo al calcio”

by Davide Triolo

Conference League logo

“Abbiamo un calendario pieno di impegni. Tra questi c’è anche la nostra stimolante avventura europea, dovremo vedercela con la Roma. Ovviamente riceviamo più domande sulla guerra rispetto al solito, ma la nostra attenzione deve essere completamente sul calcio. Vogliamo fare una bella prestazione per il nostro pubblico”. Queste sono le parole di Thomas Letsch, esplicitate ai microfoni del ‘De Gelderlander’ in ottica Vitesse-Roma, incontro valevole per la Conference League 2021/2022. Il tecnico della compagine olandese, recentemente sconfitta dallo Sparta Rotterdam tra le polemiche generali, ha espresso la propria opinione sul complesso e anomalo momento storico tra calcio e politica; in particolare, Letsch non si è soffermato troppo sulla guerra in Ucraina, dicendo di volersi focalizzare sul campo e quindi sulla Roma.