Roma-Vitesse oggi in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi di finale Conference League

by Andrea Bellini

AS Roma 2021/2022 - Foto Antonio Fraioli

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Roma-Vitesse, valida come ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Settimana importante per gli uomini di Mourinho, che si concluderà con il derby contro la Lazio. Prima, la sfida contro gli olandesi, battuti al ritorno per 0-1 ma che hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà i giallorossi. In più, mancheranno per squalifica il match-winner dell’andata Sergio Oliveira e Gianluca Mancini. La partita è in programma dalle ore 21:00 e sarà visibile in tv e in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.