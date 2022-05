Christian Vieri finisce tra i migliori comunicatori italiani del 2022

by Daniele Forsinetti

Bobo Vieri - Foto Ray Giubilo

Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, ha voluto sondare l’ambito della comunicazione per individuare i professionisti di maggior talento tra coloro che diffondono notizie e fatti che si verificano nel contesto della vita umana. Tra i ventinove personaggi che riceveranno un esclusivo e prestigioso riconoscimento spiccano Christian Vieri, premiato per comunicazione sportiva vincente sui social; presenti anche Cesare Florio e Simone Di Sabato, Ceo e Dir mktg di Blockeras, anch’essi premiati per comunicazione vincente, super innovativa, degli NFT e delle Cryptovalute.

L’elenco prosegue con molti altri volti noti: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, Direttore de “La Verità”, Giuseppe Brindisi, Conduttore di Zona Bianca e del Tg4, Paolo Liguori, Direttore Editoriale del Tgcom24, Paolo Mieli, Giornalista Stampa e TV, Gianluigi Nuzzi, Giornalista d’Inchiesta e Conduttore TV Rete 4, Piero Chiambretti, brillante Conduttore di programmi TV di intrattenimento, Marino Bartoletti, Giornalista e Scrittore, vincitore del Premio Bancarella Sport, Alessandro Cecchi Paone, Opinionista, Divulgatore scientifico e Docente di comunicazione, Angelo Macchiavello, Giornalista e Cronista di guerra Mediaset, Alberto Brandi, Giornalista sportivo e Conduttore TV Dir. Mediaset Sport, Angelo Perrino, Direttore di Affaritaliani.it, Biagio Maimone, Direttore Marketingjournal.it e ideatore marketing e comunicazione socio-umanitaria, Peppe Vessicchio, celebre Maestro di musica, Germano Lanzoni, Attore, Protagonista del Film ”Mollo tutto e apro un ciringhito”, Fernando Proce, Conduttore radiofonico di Radio 101, Luca Levati, Direttore di Radio Lombardia, Fabrizio Pregliasco, Virologo e Divulgatore Medico, Simone Rugiati, rinomato Chef TV Star, Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato del Gruppo Végé per comunicazione B2C, Andrea Zucca, Presidente Gruppo L’Ippogrifo per comunicazione B2B, Miky Degni, famoso Pubblicitario e Artista della comunicazione non convenzionale, Zap e Ida, due vignettisti, ideatori della Humor Instant Communication, Michele Scognamiglio, Giornalista e Divulgatore in Scienze dell’ Alimentazione, Giampietro Comolli, Giornalista e Consulente in Comunicazione Enologica.