Cheslea, Azpilicueta dice addio: “Grazie di tutto. Orgoglioso dell’amore dei tifosi”

Cesar Azpilicueta ha detto addio al Chelsea non senza lacrime. Il difensore spagnolo con la maglia dei Blues ha vinto di tutto, dalla Champions League all’Europa League, passando per la Premier League. Azpilicueta ha parlato ai microfoni del club, sottolineando la sua appartenenza al Chelsea.

Queste le parole di Azpilicueta: “Difficile esprimere a parole quello che sento. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tante persone. Grazie a tutti, che avventura. Questa è stata casa mia, spero di rivedere tutti un giorno. L’amore che tutti mi hanno dimostrato è qualcosa di cui vado orgoglioso e spero che questo rapporto resti per sempre. Lascio il Chelsea dopo 11 anni”.

Alle parole del difensore, che dovrebbe andare all’Atletico Madrid, è seguito il comunicato ufficiale del Chelsea: “Azpi è diventato il primo giocatore a vincere tutto durante la sua permanenza allo Stamford Bridge. Nel processo, ha anche conquistato il cuore dei tifosi e ha cementato il suo posto nella storia del club. Todd Boehly, presidente del Chelsea, e Behdad Eghbali, comproprietario, hanno dichiarato: “Cesar lascia un segno indelebile al Chelsea, come guerriero, come campione e fedele leggenda del Chelsea. Ha fissato gli standard del club per più di un decennio e ha dimostrato a tutti cosa è necessario giorno dopo giorno per raggiungere il successo. Allenatori e compagni di squadra del passato e del presente si sono fidati di lui per dare l’esempio come capitano. Lo ha fatto in modo impeccabile dentro e fuori dal campo, cosa di cui siamo grati. Per questo e molto altro ancora, Cesar sarà sempre il benvenuto allo Stamford Bridge“.