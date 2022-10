Sturm-Lazio, Ilzer: “La squadra sta bene. Mi piace Lazzari”

“I miei giocatori stanno bene, abbiamo recuperato al meglio. La Lazio ha molti giocatori forti. Uno che apprezzo molto è Lazzari, è un terzino che riesce a prevedere molto bene le azioni, sono rimasto piacevolmente sorpreso da come gioca”. Lo ha detto il tecnico dello Sturm Graz, Christian Ilzer, alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio valida per la terza giornata di Europa League. Al tecnico non è sfuggito il ko biancoceleste con il Midjtylland: “Ho visto la gara contro i danesi e sicuramente quel risultato non gioca a nostro favore. La Lazio non si risparmierà dal punto di vista delle energie e anche nei giocatori, potrebbero giocare tutti i titolari“. In conferenza stampa anche il portiere Jorg Siebenhandl. “Abbiamo giocato bene in Europa, ora bisogna fare ancora meglio. Il livello di queste partite è molto più alto. Dobbiamo scendere in campo nel modo giusto e dimostrare quello che valiamo“, le sue parole.