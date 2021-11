Sheriff Tiraspol-Inter, Inzaghi: “Il derby è importante, ma pensiamo a domani”

by Christian Poliseno

Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa il match di domani tra i nerazzurri e lo Sheriff Tiraspol. Il match di Champions League sarà decisivo per il proseguimento del cammino interista in questa competizione. Vincere è fondamentale. Ecco le parole del mister: “Abbiamo fatto due gare molto buone, facendole diventare semplici anche se non era così. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto due partite solide, concedendo poco. Ho avuto l’opportunità di ruotare i giocatori, questo è il massimo per un allenatore: vedere che cambi tanti giocatori e il risultato è sempre uguale. Domani per noi è una partita decisiva, da affrontare dimostrando di essere forti anche in Europa. All’andata era decisiva come lo è domani. Li abbiamo affrontati con tanto rispetto, però da Inter. Abbiamo giocato un ottimo calcio, vedendo a tratti le potenzialità di questa squadra, che non ha caso a battuto Shakhtar e Real. Non siamo a San Siro ma in casa loro, dovremo fare un’ottima partita, sapendo che affrontiamo un avversario che ha individualità, grande forza nelle ripartenze”.

Il tecnico ex Lazio si è poi soffermato sull’importanza che avrebbe una vittoria nel match di domani:”Vincere domani quanto potrebbe pesare? È una partita decisiva. Sapevamo che nel doppio confronto avremmo avuto bisogno di fare punti. Sappiamo dell’importanza di questa partita, siamo concentrati esclusivamente sulla gara di domani. Sappiamo che domenica avremo una gara importante, ma in questo momento il mio pensiero e quello della squadra è rivolto esclusivamente allo Sheriff. Perché non ci siamo allenati a Tiraspol? Abbiamo preferito rimanere ad allenarci ad Appiano, abbiamo pranzato in Italia e poi siamo venuti a vedere il campo e lo stadio. Bisogna fare i complimenti: abbiamo trovato un ottimo impianto, con un ottimo campo”.

In ultimo Inzaghi, ha parlato dell’importanza offensiva dell’Inter, rispondendo a chi ha affermato che i nerazzurri pecchino di cinismo sotto porta:“Problema attacco? Siamo il miglior attacco della Serie A, una squadra a cui piace costruire e segnare. Anche con l’Udinese abbiamo creato tantissimo, tirando molto in porta. Dobbiamo continuare in questo modo, cercando di costruire sempre tanto senza perdere equilibrio”.