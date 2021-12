Quanti punti servono per entrare in Champions League? La media e i risultati degli anni scorsi

by Giorgio Billone

Logo Champions League - Foto Muladar News - CC-BY-2.0

Cala il sipario sul 2021 e l’anno si conclude col botto, con una serie di scivoloni delle squadre che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta (l’Inter, prima, sta facendo un campionato a sé o quasi) e con la lotta per la zona Champions che è più riaperta che mai, in primis dalla Juventus che con sei vittorie nelle ultime otto chiude bene il girone di andata e si porta a -4 dall’Atalanta, che a sua volta è staccata di una lunghezza rispetto al Napoli, terzo a meno tre dal Milan secondo. E alle spalle della Vecchia Signora, Fiorentina e Roma sono tallonate dalla Lazio.

Ma quanti punti servono per entrare in Champions League nella prossima stagione? Analizziamo i risultati degli anni scorsi, per comodità prendendo in esame le ultimissime stagioni da quando sono in quattro a qualificarsi, per capire quali siano le medie punti per raggiungere l’obiettivo. Spoiler: quest’anno la quota sarà probabilmente un po’ più bassa. Andando a ritroso, nel 2020/2021 servivano 78 punti per la qualificazione, col Napoli quinto ed escluso a quota 77. 78 punti vuol dire una proiezione di 39 all’andata e la Juventus, al momento prima delle escluse, ne ha 34, dunque con una proiezione puramente matematica ne basterebbero 69 ad Atalanta, Napoli o Milan per conservare il piazzamento, e francamente è abbastanza inimmaginabile che non li raggiungano, così come è difficile che la Juve non aumenti il ritmo al ritorno.

Quota Champions bassa nel 2019/2020, visto che la Roma chiuse a 70 punti e alla Lazio quarta ne sarebbero bastati anche 71 contro i 78 conquistati dai biancocelesti così come l’Inter. Dunque 78 punti per la quarta nelle ultime due stagioni, ma solo l’anno scorso servivano concretamente per qualificarsi. Quota ancora più bassa nel 2018/2019, quando Atalanta e Inter conquistarono 69 punti e bastarono per precedere il Milan fermo a 68. Infine, nel 2017/2018, i 72 punti servirono all’Inter per qualificarsi e non bastarono alla Lazio, quinta a pari merito per via degli scontri diretti sfavorevoli. Considerando tutte le variabili, dunque, è possibile stimare una quota Champions per la stagione in corso superiori alle precedenti tranne che all’ultimo anno: verosimilmente, potrebbe assestarsi intorno ai 74 punti.