Pagelle Liverpool-Milan 3-2: voti e tabellino Champions League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Franck Kessié, Milan- Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti e il tabellino di Liverpool-Milan 3-2, match della fase a gironi di Champions League 2021/2022. La formazione rossonera soffre, subisce, si illude e subisce una rimonta che alla fine consegna i tre punti alla squadra più forte vista in campo. Ma il ritorno del Milan in Champions League è da brividi forti. Partenza a razzo dei reds che passano in vantaggio con un autogol di Tomori nel tentativo di deviare un cross di Alexander Arnold. La svolta del match si registra nel momento più difficile per i rossoneri che al 12′ rischiano di subire il 2-0 su rigore per un mani di Bennacer. Ma Maignan in Champions League si presenta con una parata su rigore. Il Milan reagisce e trova la rimonta: prima con Rebic, poi Brahim Diaz. Nella ripresa Kjaer segna subito in avvio ma è fuorigioco. E il Liverpool non si ferma più: Salah poco dopo trova il gol su assist di Origi, prima del 3-2 siglato da Henderson che con un tiro al volo dal limite fredda Maignan.

Le pagelle

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 7, Matip 6, Gomez 5.5, Robertson 7; Keita 6 (26’ st Alcantara 6), Fabinho 6.5, Henderson 7 (39’ st Milner sv); Salah 7 (39’ st Oxlade-Chamberlain sv), Origi 6.5 (18’ st Mané 6), Diogo Jota 6 (26’ st Jones 6).

In panchina: Adrian, Kelleher, van Dijk, Konaté, Phillips, Tsimikas, Minamino.

Allenatore: Klopp 6.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Kjaer 7, Tomori 7, Hernandez 6; Kessié 5, Bennacer 5 (26’ st Tonali 6); Saelemaekers 6.5 (17’ st Florenzi 5.5), Diaz 6, Leao 6 (17’ st Giroud 5.5); Rebic 7 (38’ st Maldini sv).

In panchina: Jungdal, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Ballo-Touré.

Allenatore: Pioli 5.5.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia) 6.

RETI: 9’ pt Tomori (aut), 42’ pt Rebic, 44’ pt Diaz, 4’ st Salah, 24’ st Henderson.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 14’ pt Maignan para un rigore a Salah. Ammoniti: Bennacer, Diaz, Milner. Angoli: 15-2 per il Liverpool. Recupero: 1’ pt, 5’ st.