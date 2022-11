Juventus-Psg, Allegri: “Niente Europa? Non ci voglio nemmeno pensare. Chiesa non è pronto”

“A parte Locatelli, non recuperiamo nessuno. Giocatori per una gara così importante ci sono. Giocheranno dei ragazzi che hanno giocato a Lecce, qualche giovanotto, sarà un buon test anche per loro. Domani è importante. Oggi è una conferenza strana, è la prima dopo tanti anni dove giochiamo senza che sia decisiva per la Champions, per il passaggio del turno. Questa è decisiva per l’Europa League, cerchiamo di andarci, è sempre Europa. Dobbiamo fare una gara giusta, affrontiamo una delle più forti d’Europa”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Psg: “Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel che faremo domani sera. Sono arrabbiato, non confrontarci da marzo in poi coi migliori ci crea rabbia. Deve darci stimoli, deve creare una reazione ma al campionato pensiamo dopo alle gare con Inter, Verona e Lazio. E’ normale che le gare in Champions, come risultati, sono bruttissime e questo fa vedere i risultati in campionato in modo più negativo. Però al campionato penseremo da dopodomani”.

Tanti gli infortuni, pochi i recuperi imminenti: “McKennie ha un edema che non si capisce se sia dato da un colpo o da uno stiramento. Ho Locatelli, Rabiot, Fagioli e Miretti a centrocampo. Locatelli sta bene. Se ho parlato con Pogba? Ancora no. Ci ho parlato prima. E’ inutile stare a ripetere quello che è già stato detto: una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse tornare con Juventus e per il Mondiale erano ridotte al lumicino. E’ dispiaciuto per Juventus e per il Mondiale con la Francia, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione”.

Chiesa non torna prima del 2023: “Vlahovic non è a disposizione, è da tre giorni che non si allena. Speriamo sia pronto per l’Inter. Per l’Inter avremo a disposizione Di Maria e Bremer, da lunedì prossimo credo anche Paredes se tutto procede per il meglio. Con gli altri ci vedremo a gennaio. Chiesa sta recuperando. Sta meglio. Speravo di averlo disponibile prima ma non è ancora nelle condizioni ottimali per la partita”.

Sull’Europa League da raggiungere: “Tutto è un’opportunità. Vediamo il risultato, se saremo stati bravi ad andarci ma non ci voglio neanche pensare. Dobbiamo pensare alla gara di domani e a fare il meglio”. Sui tanti giovani: “Europa League possibilità di crescita? La Juventus è nata per vincere, sennò giochiamo coi giovani e quel che viene è tutto in più. La Juventus deve arrivare in Europa League, recuperare in campionato. I giovani giocano in attesa che recuperino altri giocatori, in questo momento concentriamoci su chi c’è”.