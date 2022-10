Inzaghi, i numeri non mentono: in Champions meglio di Conte e Spalletti messi assieme

I numeri difficilmente mentono. Lo sa bene Simone Inzaghi che in campionato è partito malissimo, come non accadeva dal 2011/2012, con quattro sconfitte nelle prime otto giornate. Discorso totalmente rovesciato in Champions League dove l’ex allenatore della Lazio, in questo anno e mezzo all’Inter, ha trovato più vittorie (sei) rispetto ai due suoi predecessori ovvero Luciano Spalletti (due) e Antonio Conte (tre) .

I NUMERI DI INZAGHI – L’allenatore piacentino nella scorsa stagione è tornato a riportare l’Inter agli ottavi di finale dopo ben dieci anni di assenza. Frutto delle tre vittorie nella fase a gironi, due con lo Sheriff Tiraspol e una con lo Shakhtar Donetsk. Poi la quarta ad Anfield Road con il Liverpool, inutile ai fini del passaggio del turno, ma comunque prestigiosa. Quest’anno invece nelle prime tre giornate del girone l’Inter ha totalizzato due vittorie (Viktoria Plzen e Barcellona) e una sconfitta (Bayern Monaco). Dunque in un anno e metà girone il conto di Inzaghi sale a sei vittorie, un pareggio, quattro sconfitte.

I NUMERI DI CONTE – Nei due anni di Antonio Conte i nerazzurri non sono mai riusciti a superare il girone di Champions League, finendo rispettivamente terzi e quarti. L’allenatore leccese ha conseguito solamente tre successi in due anni: nella prima esperienza vittorie contro il Borussia Dortmund (2-0 in casa) e lo Slavia Praga (3-1 in trasferta) mentre il secondo anno l’unico successo nella fase a gironi fu la vittoria in trasferta, per 3-2, contro il Borussia Moenchegladbach. Bilancio finale di Conte in due anni: tre vittorie, quattro pareggi, cinque sconfitte. E due eliminazioni cocenti.

I NUMERI DI SPALLETTI – Luciano Spalletti, a differenza di Conte, ha allenato l’Inter in Champions League per una sola stagione. Mancando la qualificazione agli ottavi di finale in un girone con Barcellona, Tottenham e Psv. I nerazzurri chiusero al terzo posto il girone con un bilancio di due vittorie (2-1 al Tottenham e 2-1 al Psv), due pareggi (1-1 con il Barcellona e 1-1 con il Psv a San Siro) e due sconfitte (1-0 a Londra con il Tottenham e 2-0 a Barcellona).