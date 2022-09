Inter, Acerbi: “Non sono qui per fare la comparsa”

“I compagni mi hanno accolto benissimo, non sono qui per fare la comparsa. Voglio dare una mano anche ai ragazzi più giovani. È andata bene anche sul piano della resistenza”. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi dopo la vittoria per 2-0 sul Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League. Decidono i gol di Dzeko e Dumfries: “Abbiamo sfidato una squadra che non ha nulla da perdere e non era facile. Dobbiamo avere più continuità nella partita”, spiega l’ex Lazio, oggi al debutto dal 1’. “Ora pensiamo ad Udine. Poi abbiamo la pausa nazionali che è importante per lavorare in vista del tour de force”, conclude Acerbi.