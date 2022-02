Champions ed Europa League, le statistiche degli ottavi di finale 22-24 febbraio

by Fulvio Mazza

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Andata degli ultimi quattro ottavi di finale di Champions League, stasera alle 21,00 la Juventus fa visita al Villarreal: primo confronto assoluto tra le due formazioni. Allegri nella conferenza stampa di vigilia ha dichiarato che sarà una “partita molto difficile, contro una squadra concreta, cinica, molto bene allenata e noi dovremo fare una partita seria, una partita da Champions”.

Le preoccupazioni del tecnico bianconero si comprendono se diamo un’occhiata ai precedenti tra il Sottomarino Giallo e le compagini italiane giocati tutti nel nuovo millennio: tra i tanti incroci nel 2002 infatti il club spagnolo ha eliminato dall’Intertoto il Torino vincendo 2-0 il ritorno a El Madrigal e superando i granata ai rigori. L’anno seguente sempre nella stessa competizione Villarreal-Brescia terminò con lo stesso punteggio e sette giorni dopo al Rigamonti la sfida si concluse 1-1.

Nel 2004 in Coppa Uefa stessa sorte toccò alla Roma mentre nel 2006 in Champions League il Sottomarino Giallo eliminò l’Inter ai quarti di finale. In Europa League nel 2009 infine la Lazio incontrò il Villarreal ai gironi, il 22 ottobre i biancocelesti trionfarono 2-1 all’Olimpico ma il 5 novembre persero 4-1 in trasferta. La Juventus però può sfruttare la velocità di Cuadrado, Morata e Vlahovic per bucare la difesa spagnola, arbitra il tedesco Siebert. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, contemporaneamente il Chelsea ospita il Lille. Domani sempre alle 21,00 il Benfica riceve l’Ajax e l’Atletico Madrid attende il Manchester United.

EUROPA LEAGUE

Giovedì si disputano i match di ritorno dei playoff per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, le squadre italiane possono centrare la qualificazione. Ricordiamo infatti che da quest’anno è abolita la regola dei gol in trasferta, alle 18,45 l’Atalanta fa visita all’Olympiacos dopo il successo per 2-1 ottenuto al Gewiss Stadium. Arbitra lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, contemporaneamente la Lazio ospita il Porto dopo aver perso 2-1 al Do Dragao: se i biancocelesti vincessero 1-0 la gara proseguirebbe ai tempi supplementari. Dirige il tedesco Aytekin, alle 21,00 match imprevedibile Napoli-Barcellona: i partenopei infatti come sappiamo hanno pareggiato 1-1 al Camp Nou giovedì 17 febbraio. Arbitra il russo Karasev, la sfida sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Sempre giovedì si giocano le partite di ritorno per l’accesso agli ottavi di finale di Conference League.