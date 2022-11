Champions, a Nyon sorridono le italiane. Napoli con l’Eintracht, Milan contro Conte. Inter, riecco il Porto

Un sorteggio migliore era difficile. Napoli, Inter e Milan devono fare i conti rispettivamente con Eintracht, Porto e Tottenham. Sfide dure, avversari con esperienza europea e stadi caldissimi. Ma di sicuro, a due mesi dal match degli ottavi di finale di Champions League, non si deve parlare di imprese da super sfavoriti. Sorride in particolare il Napoli che evita il Psg e prenota l’Eintracht detentore dell’Europa League. La squadra tedesca nella scorsa stagione eliminò il Barcellona e negli ultimi anni si è presa la scena con una serie di trasferte in massa. Sarà così anche a Napoli, nella bolgia del ‘Maradona’, nel ritorno che si giocherà in casa partenopea. E’ questo il più grande regalo del primo posto dei gironi. Occhio poi al mercato di gennaio che potrebbe togliere N’dicka all’Eintracht.

Il difensore è stato anche accostato al Milan che sfida il Tottenham di Conte. Quarta classificata, qualificata col brivido nell’ultima giornata, la squadra londinese viene da un mercato stellare. Prove di derby per il tecnico ma anche per Ivan Perisic, mentre in attacco chiaramente i nomi segnati con matita rossa sono Harry Kane, Richarlison e Son Heung Min. L’attaccante brasiliano non ha mai segnato in campionato ed è a quota due in Europa, mentre Harry Kane fin qui vola in Premier (11 gol) ma fatica fuori dal confine (1 sola rete nei gironi). Per l’Inter c’è il Porto, bestia nera delle italiane. Roma, Juventus, Milan (gironi) e Lazio sono le squadre italiane che Conceicao ha eliminato negli ultimi anni. Senza Vitinha e Vieira, sono arrivati rinforzi giovani. David Carmo irrobustisce la difesa, Gabriel Veron è tutto da scoprire. L’ultimo precedente? 2004/05. Sorrise l’Inter con una tripletta di Adriano.