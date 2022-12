Caso Juventus, l’ex Napoli Renica: “Giustizia federale deve revocare gli Scudetti”

Anche Alessandro Renica, difensore ai tempi del Napoli degli scudetti di Maradona, è intervenuto sulle vicende riguardanti la Juventus: “Notizie false sugli stipendi dei calciatori con la finta riduzione pagata a mezzo di scrittura privata, elusione fiscale, plusvalenze fittizie, false fatture, false comunicazioni e manipolazione del mercato e indagine della UEFA per violazione del fair play finanziario. A leggere la lista dei reati contestati alla Juventus viene da sportivo veramente un senso di indignazione profondo. Il calcio che io ho sempre giocato era sinonimo di lealtà e sportività, una vecchia signora che accettava sempre con eleganza le sconfitte in campo, ora di quella signora non è rimasto più nulla, solo campionati palesemente falsati. Se financo la Juventus si fosse potuta iscrivere grazie alla Exor, non avrebbe potuto comunque fare campagna acquisti. La giustizia federale deve revocare questi Scudetti dopati”.