Caso D’Onofrio, Alfredo Trentalange convocato dalla Procura Federale per venerdì mattina

Dopo l’esplosione del caso D’Onofrio, il presidente dell’Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange è stato convocato dalla Procura Federale alle ore 10:00 di venerdì mattina per riferire sulla questione. Ad assisterlo ci saranno i suoi legali Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti. Negli scorsi giorni a Trentalange era stato notificato l’avviso di conclusione indagini da parte del procuratore federale Giuseppe Chinè in cui, tra i vari punti, si ipotizzavano “comportamenti disciplinarmente rilevanti” da parte del numero uno degli arbitri relativamente alla gestione del caso seguito all’arresto dell’ex capo procuratore dell’Aia per traffico internazionale di droga. Nella giornata di lunedì 19 novembre ci sarà un consiglio federale della Figc e, tra i punti all’ordine del giorno, c’è anche la questione legata all’Aia e il suo possibile commissariamento.