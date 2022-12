Caos in Australia: invasione di campo dei tifosi, portiere ferito con un oggetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 117

Caos totale in Australia, nella partita della massima serie (A-League) tra le due squadre di Melbourne, City e Victory. Sul punteggio di 1-0, al minuto 21, c’è un’invasione di campo abbastanza clamorosa e i tifosi entrano in campo lanciando fumogeni e brandendo oggetti affilati. I giocatori vengono aggrediti e ha la peggio il portiere del Melbourne City, Tom Glover, che viene ferito al viso da un tifoso e portato via immediatamente per le cure del caso. L’arbitro dichiara chiusa la partita anzitempo, una pagina bruttissima per il calcio australiano. In alto ecco il video di quanto accaduto.

IL COMUNICATO DELLA FEDERCALCIO AUSTRALIANA