Calcio, Orsato fra i candidati al premio come miglior arbitro del 2022

L’arbitro italiano, Daniele Orsato, è tra i 25 candidati al premio di miglior arbitro del 2022, assegnato dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Il direttore di gara della sezione di Schio, dovrà vedersela tra gli altri con il polacco Marciniak, arbitro della finale dell’ultimo Mondiale in Qatar.

Oltre agli arbitri, sono stati resi noti anche i 25 candidati per il premio di miglior CT del 2022. Roberto Mancini non è in lista, dopo la vittoria del 2021. Ecco la lista completa:

Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Fernando Santos, Louis van Gaal, Gareth Southgate, Czeslaw Michniewicz, Murat Yakin, Lionel Scaloni, Tite, Gustavo Alfaro, Walid Regragui, Aliou Cissé, Senegal, Otto Addo, Rigobert Song, Jalel Kadri, Gregg Berhalter, Graham Arnold, Hajime Moriyasu, Paulo Bento ed Hervé Renard.