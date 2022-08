Calcio, niente Serie C per il Campobasso: ricorso respinto dal Tar Lazio

by Antonio Sepe

Foto Antonio Fraioli

Il Campobasso non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso della società molisana per la riammissione in C. Esattamente come accaduto per il Teramo, non è stata accolta la tesi difensiva mentre è stato ribadito il verdetto di Covisoc, Figc e Collegio arbitrale del Coni.