Calcio: malore durante l’allenamento per un calciatore della Montagna Pistoiese in seconda categoria

Un calciatore della Montagna Pistoiese, in Seconda Categoria, ha accusato un malore in campo, durante l’allenamento in preparazione del match di Coppa Toscana tra Montagna Pistoiese e Cintolese. Il ventottenne infatti si è accasciato a terra improvvisamente e subito è stato soccorso da compagni e dirigenti della società, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. L’automedica così è intervenuta per rianimarlo, successivamente il calciatore è stato trasportato in ospedale d’urgenza. Il paziente ha subito dunque un arresto cardiaco ed ora si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Careggi di Firenze, in condizioni gravissime.