Women’s Champions League 2022/2023: Roma ko a Wolfsburg

La Roma cade in casa del Wolfsburg nella quarta giornata della Women’s Champions League 2022/2023. Le giallorosse sono state sconfitte per 4-2 nello scontro diretto contro la formazione tedesca, che si stacca così dalle ragazze di Spugna in classifica salendo a quota 10 punti. A sbloccare il risultato è Pajor al 24′, al 40′ il raddoppio di Jonsdottir e due minuti dopo la Roma accorcia con Andressa per il 2-1 del primo tempo. Nella ripresa allunga il Wolfsburg con Lattwein e ancora Pajor, e al 76′ Haug prova a riportare le giallorosse in partita ma il suo gol non basta e il match si chiude sul 4-2.