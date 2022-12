Women Champions League 2022/2023: la Roma vince in casa contro il St.Polten ed è ai quarti di finale

La Roma batte 5-0 il St.Polten nella 5^ giornata di Women Champions League 2022/2023 ed è matematicamente qualificata ai quarti di finale. Partita interrotta per pioggia nella prima frazione, chiusa dalle giallorosse avanti 1-0. Partita che resta in bilico fino ai minuti finali, in cui le ragazze di Spugna dilagano segnando 4 gol nel finale nel giro di 6 minuti. Qualificazione centrata che rende inutile il match dell’ultima giornata contro lo Slavia Praga in programma giovedì 22 dicembre alle 18:45.

Nel primo tempo partita equilibrata che la Roma sblocca al 34′ con Serturini su assist di Giugliano. Dopo la lunga interruzione per pioggia, di quasi 1 ora, si riprende a giocare. Il secondo tempo è praticamente a senso unico con le giallorosse che provano a raddoppiare il vantaggio senza riuscire a finalizzare le tante occasioni create, 26 tiri di cui 11 nello specchio per le padrone di casa a fine partita. La rete del 2-0 arriva all’82’ con Giacinti che chiude il match. Il St.Polten esce dal campo e subisce altre tre reti nei successivi 4 minuti. Doppietta per Giugliano che segna prima all’84’ e poi due minuti dopo all’86’. Firma il 5-0 finale Glionna all’88’