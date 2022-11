Women Champions League 2022/2023: la Roma regge contro il Wolfsburg e conquista un buon punto

La Roma conquista un buon punto in casa nel pareggio per 1-1 contro il Wolfsburg nella terza giornata di Women Champions League 2022/2023. A Latina succede tutto nel primo tempo con le giallorosse che vanno in vantaggio nei primi minuti con Giacinti al 3′. Il Wolfsburg inizia a macinare gioco e trova il gol del pari al 33′ con Pajor. La squadra tedesca è superiore a livello di singoli e di tattica, ma le ragazze di Spugna si difendono bene e ripartono in contropiede tenendo la partita sull’1-1 fino al triplice fischio di Zivkovic.

Roma e Wolfsburg salgono a 7 punti nel girone con i biancoverdi davanti per differenza reti. Qualificazione che sembra quasi scontata per entrambe le squadre che guardano dall’alto il St.Polten che ha battuto fuori casa al 90′ lo Slavia Praga trovando la prima vittoria della fase a gironi lasciando fermo a 0 punti la squadra ceca. Nella prossima giornata la Roma giocherà in trasferta contro il Wolfsburg l’8 dicembre alle 18:45. Domani la Juventus, unica italiana oltre alla squadra giallorossa in Champions, sfiderà l’imbattuto Arsenal per il primo posto nel girone.

Nelle altre partite di oggi il Psg passeggia sul Vllazinia vincendo 5-0 e il Chelsea batte 2-0 il Real Madrid in casa confermando il primato nel girone salendo a 9 punti con 11 gol fatti e 0 subiti.