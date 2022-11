Women Champions League 2022/2023: la Juventus resiste contro l’Arsenal, 1-1 all’Allianz Stadium

Una buona Juventus regge contro l’Arsenal e strappa un punto importante nella terza giornata di Women Champions League 2022/2023. Succede tutto nel secondo tempo con Beerensteyn che porta in vantaggio la squadra di Montemurro al 52′. I bianconeri reggono 10 minuti e subiscono il gol del pareggio al 61′ da Miedema. Nell’ultima mezz’ora l’Arsenal sale di intensità ma non riesce a sfondare il fortino difensivo creato da Montemurro. Ottimo pareggio per la Juventus che sale a 5 punti in seconda posizione staccando il Lione a 4 punti, che ha vinto contro lo Zurigo 3-0 fuori casa. Arsenal che mantiene un buon vantaggio sulle concorrenti salendo a 7 punti con i due scontri diretti da giocare in casa. Nella prossima giornata Juventus e Arsenal si ritroveranno questa volta in casa delle inglesi nel match in programma mercoledì 7 dicembre alle 21:00. Il Lione nel prossimo dovrà bissare il successo ottenuto oggi contro lo Zurigo per potersi giocare la qualificazione in casa contro la Juventus nell’ultima giornata del girone.

Qui di seguito la classifica del girone

Arsenal 7

Juventus 5

Lione 4

Zurigo 0