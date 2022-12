Women Champions League 2022/2023: la Juventus cade in casa dell’Arsenal, 1-0 all’Emirates

La Juventus perde 1-0 in casa dell‘Arsenal nella quarta giornata di Women Champions League 2022/2023. Prima sconfitta per le ragazze di Montemurro che pagano l’inferiorità tecnica e fisica delle avversarie, favorite per il passaggio del turno insieme al Lione, che ora si trovano al terzo posto nel girone a 5 punti. L’Arsenal mette quasi in ghiaccio la qualificazione vincendo la terza partita su quattro e salendo a 10 punti, a +3 sul Lione secondo che ha battuto 4-0 lo Zurigo, sempre più fanalino di coda del raggruppamento. Juventus che verosimilmente si andrà a giocare il passaggio del turno a Lione contro le francesi nell’ultima giornata, match in programma il 21 dicembre, ipotizzando una vittoria sullo Zurigo giovedì prossimo in casa.

Primo tempo in cui l’Arsenal fa valere la propria qualità trovando subito la rete del vantaggio con Miedema, che batte Peyraud-Magnin su assist di Blakcstenius. Le inglesi amministrano il vantaggio e vanno negli spogliatoi sull’1-0.

Nel secondo tempo Montemurro prova a recuperarla inserendo Cernoia per Bonansea, Cantore per Caruso e Gunnarsdottir per Junge-Pedersen. L’Arsenal però si difende con ordine e concede poche occasioni alle bianconere, solo 2 tiri nello specchio della porta in tutta la partita. Le inglesi sfiorano il 2-0 in contropiede nel finale senza però capitalizzare l’occasione avuta. Match che termina 1-0 con una vittoria meritata dell’Arsenal.

Qui di seguito la classifica del girone

Arsenal 10

Lione 7

Juventus 5

Zurigo 0