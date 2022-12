Wolfsburg-Roma in tv: data, orario e diretta streaming Champions League femminile 2022/2023

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Wolfsburg-Roma, match valido per il gruppo B della Champions League femminile 2022/2023. Dopo l’1-1 nella gara d’andata, le due formazioni si ritrovano in testa alla classifica del girone a pari punti (7), a quattro punti di distanza dal St. Polten. Una vittoria potrebbe far volare le giallorosse direttamente ai quarti di finale. Calcio d’inizio alle ore 18.45di giovedì 8 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN.