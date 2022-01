Supercoppa calcio femminile 2022: trionfa la Juventus, battuto il Milan 2-1

by Antonio Sepe

La Juventus conquista la Supercoppa di calcio femminile 2022. Il primo trofeo della stagione se lo aggiudicano le ragazze di Montemurro, che sconfiggono il Milan per 2-1. Rossonere avanti allo scadere del primo tempo con Grimshaw ma riprese da un autogol di Bergamaschi. Codina lascia in dieci le sue con oltre mezz’ora da giocare, mettendo la strada in salita. Dopo aver resistito a lungo, però, ecco la beffa. A pochi istanti dal 90′, Girelli trova il gol che decide la finale e regala la vittoria alla Juventus. Terza Supercoppa consecutiva per le bianconere.

CRONACA – Primo tempo in cui è la Juventus a fare la partita. Dopo appena 4 minuti Caruso chiama in causa Giuliani, mentre con il passare del tempo le bianconere decidono di affidarsi alle fasce laterali per cercare un colpo di testa vincenti in area. Le occasioni migliori capitano a Girelli e Bonansea, ma il punteggio non si schioda dallo 0-0. A 30 secondi dall’intervallo, quando non sembra esserci più tempo per nulla, ecco che il Milan passa in vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Tucceri e colpo di testa vincente di Grimshaw, tutta sola sul secondo palo. La reazione delle ragazze di Montemurro, però, non tarda ad arrivare.

Al 5′ della ripresa, arriva la rete dell’1-1: cross di Bonansea e deviazione di Bergamaschi, che realizza un’autorete. Quest’ultima prova a riscattarsi un minuto dopo, ma la traversa le nega la gioia del gol. Il match rischia di cambiare al 55′, quando Codina viene espulsa per doppia ammonizione. La classe 2000 protesta invano con l’arbitro e lascia il terreno di gioco in lacrime. La Juventus tuttavia non sfrutta la superiorità numerica e, pur rendendosi pericolosa dalle parti di Giuliani, non trova il gol del vantaggio. Tutto ciò fino all’88, quando su calcio d’angolo battuto da Boattin, Girelli trova il colpo di testa vincente che regale alle bianconere il 2-1. Rete che mette fine alla partita e consegna il trofeo alla Juventus.